Тренера сборной Канады по горным лыжам посадили за педофилию и насилие

Суд канадской провинции Квебек приговорил бывшего тренера женской национальной сборной по горным лыжам Бертрана Шаре к 12 годам тюремного заключения за сексуальное насилие в отношении юных спортсменок. Об этом сообщает телеканал СBC.

По информации телеканала, Шаре признали виновным по 37 пунктам обвинения, которые включали в себя сексуальные домогательства, сексуальное насилие и причинение вреда здоровью. Преступления были совершены между 1991 и 1998 годами. Жертвами тренера стали девять спортсменок в возрасте от 12 до 19 лет. Отмечается, что одной пятнадцатилетней спортсменке пришлось делать аборт.

52-летний Шаре был арестован в 2015 году. Защита настаивала на тюремном сроке от 4 до 6 лет.

8 декабря бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар был приговорен судом американского города Гранд-Рапидс к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии. Суд постановил, что американец начнет отбывать срок после вынесения вердиктов по делам о сексуальном насилии — они будут рассматриваться в январе 2018 года.