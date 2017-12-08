Пристававшего к юным американским гимнасткам врача посадили на 60 лет

Бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар приговорен судом американского города Гранд-Рапидс к 60 годам тюремного заключения за хранение детской порнографии. Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, 54-летний Нассар был осужден по трем пунктам обвинения и за каждый получил 20 лет тюрьмы. Суд постановил, что американец начнет отбывать срок за детскую порнографию после вынесения вердиктов по делам о сексуальном насилии — они будут рассматриваться отдельно в январе 2018 года.

Нассар, долгое время работавший физиотерапевтом в сборной США по спортивной гимнастике, в августе 2016 года стал одним из фигурантов дела о сексуальном насилии над спортсменками. О домогательствах со стороны Нассара рассказали трехкратные олимпийские чемпионки Эли Райсман и Габриэль Дугласи, а также чемпионка Олимпиады-2012 Маккайла Марони. По словам Марони и Райсман, они с 13 лет регулярно подвергались насильственным действиям.

После громкого скандала специалиста уволили. В июле 2017 года он был признан виновным в хранении детской порнографии и заключен под стражу.