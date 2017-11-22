Трехкратная олимпийская чемпионка обвинила врача сборной США в домогательствах

Трехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Габриэль Дуглас обвинила в домогательствах бывшего врача национальной сборной США Ларри Нассара. Об этом сообщает Reuters.

«Я многие годы публично не говорила об этом, как и о многом другом, так как от нас требовалось сохранять молчание. Но некоторые вещи были невероятно жестокими», — написала Дуглас в своем Instagram-аккаунте.

По информации агентства, в ответ на запрос представитель гимнастки Джефф Рэймонд письменно подтвердил, что 21-летняя гимнастка действительно имела в виду, что стала жертвой домогательств врача.

Раннее о сексуальных домогательствах со стороны Нассара рассказали трехкратная олимпийская чемпионка Эли Райсман и чемпионка Олимпиады-2012 Маккайла Марони. По словам Марони, Нассар с 13 лет насиловал ее.

После громкого скандала врач был уволен. На данный момент он ожидает судебного разбирательства в мичиганской тюрьме. Жертвами действий Нассара назвали себя не менее 125 женщин.