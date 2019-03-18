Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Санкт-Петербурга

Самая дешевая квартира-студия в Центральном районе Санкт-Петербурга стоит 2,235 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы агентства «Метражи», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, в такую сумму оценили 20-метровый объект на Воронежской улице, в пешей доступности от станции метро «Лиговский проспект».

Наиболее дорогой лот в сегменте компактных квартир-студий центра города экспонируется на улице Рылеева. Стоимость объекта площадью 28 квадратных метров составляет 4,4 миллиона рублей. До станции метро «Чернышевская» — четыре минуты пешком. Высота потолков в квартире достигает 3,5 метра.

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«Несмотря на то, что данные объекты имеют уникальное местоположение, цены на них нельзя назвать заоблачными, — отмечают в "Метражах". — Для сравнения: готовая квартира-студия вблизи метро "Парнас" (конечная станция Московско-Петроградской линии — прим. Ленты.ру) обойдется в сумму около 2,7-3 миллиона рублей. Площадь, конечно, в новостройке будет больше — около 30 метров, но ликвидность объекта, который располагается в центре, будет существенно выше».

Согласно данным, опубликованным в январе 2019-го, за прошлый год квадратный метр жилья в Санкт-Петербурге прибавил в цене девять процентов. К концу года его стоимость составила 108 тысяч рублей. Для сравнения: в Москве средняя цена недвижимости увеличилась на 12 процентов, со 161 тысячи до 182 тысяч рублей за «квадрат».

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