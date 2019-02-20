Коты затопили многоквартирный дом в Санкт-Петербурге

Два кота устроили коммунальную аварию в одном из жилых домов на улице Верности в Санкт-Петербурге, сообщает интернет-телеканал Piter.tv.

Животные на протяжении нескольких месяцев жили одни в квартире скончавшейся хозяйки, завещавшей недвижимое имущество представителям церкви. Периодически неизвестные привозили им корм. По версии сантехников, коты самостоятельно открыли кран на кухне, из-за чего и случилось чрезвычайное происшествие. Частично затопленными оказались три других квартиры.

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Соседи жалуются на запах, исходящий из заброшенного помещения. По данным Piter.tv, квартира осталась без присмотра из-за судебного разбирательства между церковью и родственниками бывшей хозяйки: последних не устроило принятое ею решение о передаче недвижимости религиозной организации.

Где будут в дальнейшем проживать коты, пока неизвестно. Всех сочувствующих попросили принять участие в их судьбе.

В ноябре 2018-го семью в Новокузнецке обязали выплатить 173 тысячи рублей для возмещения ущерба, нанесенного магазину игрушек. Граждане устроили потоп не по своей вине — кран в принадлежащей им квартире, расположенной над торговой точкой, также открыл кот.

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