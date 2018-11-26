Кот устроил коммунальную аварию и угодил под суд

Центральный районный суд Новокузнецка предписал взыскать с семьи местных жителей 173 тысячи рублей для возмещения ущерба, нанесенного магазину игрушек. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел еще в фервале 2018-го. Магазин игрушек, расположенный на первом этаже жилого дома, оказался затоплен жильцами квартиры этажом выше, это привело к порче товара. «Причиной затопления явился открытый кран воды на кухне в квартире ответчиков, что ими не оспорено, — говорится в решении суда. — Сведений о том, что причиной случившегося явились какие-либо аварийные обстоятельства, не имеется. Из пояснений ответчиков и свидетеля следует, что вода текла из открытого крана мимо мойки в кухне по причине небрежности ответчиков — кран открыл кот».

Судья постановил взыскать в пользу предпринимательницы около 173 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба имуществу «в равных долях с трех владельцев квартиры и кота», уточняет информагентство.

Кроме того, ответчиков обязали возместить почтовые расходы на 548 рублей, расходы по оплате госпошлины на 3,6 тысячи рублей, а также 8 тысяч рублей на оплату юридических услуг и 10 тысяч за проведение оценки. Решение районной инстанции может быть обжаловано в Кемеровском областном суде.

Домашние животные время от времени становятся фигурантами торговых скандалов. Так, в 2016 году сбежавший от хозяйки в аэропорту Шереметьево бенгальский кот разгромил магазин в здании «Аэроэкспресса». Кот спрятался в вентиляции, а ночью, после того как хозяйка, оставив поиски, улетела в Брюссель, забрался в бутик. «Дорогостоящая породистая кошка разнесла нам весь магазин, испортила продукцию, потом убежала», — рассказала владелица торговой точки.

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