Соблюдающего ПДД белорусского кота сняли на видео

Роман Черняев / ВКонтакте

Автолюбитель запечатлел на видеорегистратор, как кот переходит дорогу по пешеходному переходу. Ролик был опубликован во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как животное сначала ждет, пока подъезжающие к «зебре» автомобили полностью остановятся, и только после этого перебегает улицу.

По данным «БелНовости», кот был замечен в белорусских Пружанах (Брестская область). Пользователи интернет-сообщества издания во «ВКонтакте» прокомментировали запись. «Потому что ходит не по снегу, а по вытоптанной тропинке?» — попытался один из них объяснить необычное наблюдение. «Поумнее многих пешеходов», — заметил другой.

В ноябре житель Санкт-Петербурга Юрий Мережко опубликовал в Twitter-аккаунте видеозапись, на которой его кот «поет» грузинские песни. В комментариях к видео пользователи добавили, что кот исполняет застольные напевы. Некоторые заподозрили, что питомца напоили вином или «боярышником».

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