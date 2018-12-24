Черный кот сорвал съемки телешоу об угрозе ядерной войны

Съемки телепередачи «Право голоса» на ТВЦ были прерваны из-за появления в студии черного кота. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Темой эфира стала угроза ядерной войны, которая, по мнению многих собравшихся в студии, становится все более реальной. Кот появился в кадре сразу после реплики одного из спикеров: «Войну считают допустимой».

«Только не переходи мне дорогу», — обратился к нему ведущий передачи Роман Бабаян. «Напугали бедное животное», — добавил он, почесав кота за ухом.

«Это знак, Роман, это знак! Знак!» — отреагировал на реплику главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Позднее животное покинуло площадку под звуки аплодисментов. «Ядерная война подкралась», — охарактеризовал произошедшее один из экспертов.

Ранее подобный случай произошел во время видеоинтервью с Джулиссой Арке (Julissa Arce) для канала Channel 4. Кот спикера внезапно появился в кадре во время новостного выпуска. Тогда Арке, не прерывая монолог, аккуратно перенесла питомца в сторону.

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