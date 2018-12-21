Названы самые популярные коты года

«Медиалогия» назвала самых популярных котов в 2018 году. Рейтинг «ТОП–10 котиков» за 2018 год опубликован на сайте организации.

Рейтинг основывался на заметности событий с участием котов, о которых сообщали СМИ. В число наиболее известных питомцев попали два музейных кота и кот-талисман строителей Крымского моста по кличке Мостик.

Кот Эрмитажа по кличке Ахилл прославился как прорицатель: он сумел предсказать исход нескольких матчей чемпионата мира по футболу. Бегемот из музея «Булгаковский дом» в 2018 стал жертвой похитителей, однако позднее ему удалось вернуться обратно.

Третье место занял кот Мостик, любимец строителей Крымского моста. Те позволили животному «проинспектировать» возведенный объект. Питомец сам прошел всю автомобильную часть переправы.

Всего в рейтинг попало десять котов, больше половины из них живут на территории России. Среди них — кот-наркокурьер из Тульской области, кот-экстрасенс из Кемерова и бездомный кот из Майкопа.

Также внимание журналистов в 2018 году привлекли питомец Джулиана Ассанджа и сибирский кот, принадлежащий японскому губернатору, — его чиновнику подарил Владимир Путин.

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