Чернокожего обвинили в расизме за шутку над азиаткой о жареных котах

Чернокожий Instagram-блогер по имени Энтони прошелся по азиатским ресторанам в поисках жареных котов в попытке высмеять популярный стереотип. Зрители посчитали, что подобный розыгрыш выдает в парне расиста.

На видео молодой человек обращается к нескольким заведениям с просьбой подсказать, жарят ли в них кошек. Одна из сотрудниц назвала блогера сумасшедшим и пригрозила вызвать полицию. Когда женщина собралась перейти от слов к делу, Энтони прекратил съемку.

Фото опубликовано @zone_15_thug_x2

Фото опубликовано @zone_15_thug_x2

Ролики появились в Instagram-аккаунте zone_15_thug_x2 с уточнением, что запись сделана в одном из кварталов Балтимора. Подписчики профиля со смехом отнеслись к поведению автора, однако, когда видео вышло за пределы соцсети, все больше людей начали упрекать блогера в расизме и шутках на недопустимую тему. «Я действительно никогда не пойму, как люди находят расизм забавным в любом контексте», — пишет микроблогер с ником antonio from tw*tter.

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«Это отстойно, оскорбительно и несмешно. Женщина явно вот-вот заплачет, думая, что репутация ее бизнеса находится на грани», — взывает к совести тех, кто насмехается над ней, обозреватель издания The Root.

Ролик с женщиной только в Twitter собрал более 10 миллионов просмотров и сотни гневных комментариев. В результате его автору пришлось извиниться за неудачную шутку на своей странице в Instagram.

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