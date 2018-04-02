Британские учителя обвинили чиновников в потворстве расизму

Учителя Великобритании обвинили главу управления по стандартам в сфере образования (Ofsted) в потворстве расизму и исламофобии. Об этом сообщает The Independent.

Работники сферы образования осудили главного инспектора управления Аманду Спайлман (Amanda Spielmai) за поддержку запрета хиджабов в одной из начальных школ Лондона. Их также возмутило ее намерение провести с ученицами беседы и выяснить, принуждают ли их носить платки.

По мнению членов национального образовательного союза Великобритании, которые высказали свое негодование на конференции, слова Спайлман не соответствуют ее служебному положению. Они также обеспокоились, что такие заявления члена правительственного органа могут быть расценены как призыв к нападкам на девочек и женщин, исповедующих ислам.

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Как заявила одна из управляющих образовательного союза, глава Ofsted «предала родителей, которые были против запрета хиджабов в школах» и выставила их «радикальными экстремистами» в глазах общественности. Другой член организации припомнил Спайлман ее слова о том, что хиджаб является «оружием массового поражения». Помимо этого, в адрес управления прозвучали обвинения в пособничестве «открытому расизму», который лишь прикрывают либеральными ценностями.

Делегаты конференции также осудили «день наказания мусульман», который неизвестные хотели устроить 3 апреля. 10 и 11 марта на улицах нескольких городов страны, в том числе в Лондоне, 10 и 11 марта появились брошюры с призывами атаковать последователей Пророка. В них дата была обозначена как «день наказания мусульман», а гражданам предлагалось получить определенное количество баллов за нападение на людей. Например, за сорванный с мусульманки хиджаб начислили бы 25 очков, а за убийство — 500.

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