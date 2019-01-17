Толстые коты отомстили лисе за сосиску на границе с Польшей

Очевидцы сняли драку между котом и лисой на границе России и Польши. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Инцидент произошел на погранпереходе Мамоново-Гроново. Причиной конфликта оказалась сосиска, которую подбросил кто-то из стоявших в очереди туристов.

«Мы стояли на нашей стороне в очереди, — рассказывает Алина Маркова, ставшая свидетелем происшествия. — И люди подкармливали толстых котов, лиса тоже присоединилась. Коты наши, их штуки четыре, спокойно реагируют на лису, для них она не в новинку. Она аккуратно забирала все, что они не доели. Ну а потом коты немного дали ей взбучку».

В 2018 году сообщалось, что лиса пробралась в дом британки, атаковала ее и сломала ей палец. Нападение произошло утром, когда женщина читала газету и пила кофе.

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