Спасение умирающей лисы стоило британцу заработка

Житель английского графства Уэст-Йоркшир остался без работы, потому что опоздал к началу рабочего дня из-за спасения лисы. Об этом сообщает Examiner Live.

56-летний Эндрю Хейг (Andrew Haigh) устроился в овощной магазин в городе Бэтли. Через пару недель мужчина шел на работу в пять часов утра и заметил на шоссе раненую лису. Он решил помочь, взял ее на руки и понес в ветеринарную клинику. Пока он пытался совладать со зверьком, тот укусил его за палец.

По пути мужчина позвонил начальнику и предупредил его, что опоздает. Тот посоветовал бросить лису на дороге и явиться на работу. «Совесть не позволила бы мне оставить это бедное животное, так что меня уволили», — говорит Хейг.

Вскоре ему понадобилась хирургическая операция для лечения воспалившегося лисиного укуса. Сама лиса умерла от травм, несмотря на усилия ветеринаров. Хейг не смог найти другое рабочее место и теперь пытается собрать 500 фунтов стерлингов на краудфандинговом сайте GoFundMe, чтобы сделать взнос по ипотеке. Если денег не будет, он может лишиться дома.

В 2017 году сообщалось, что житель американского города Салем, штат Орегон, Кори Хэнкок (Corey Hancock) нашел умирающего медвежонка и отвез его в реабилитационный центр для диких зверей. За это ему грозил штраф или тюремное заключением сроком до года.

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