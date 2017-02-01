Из жизни
 

В Румынии мужчина спас собаку с пластиком на шее

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Житель Бухареста (Румыния) помог собаке, на которую надели цельный кусок пластика. Видеозапись случившегося опубликовала Daily Mail 30 января.

По словам Овидиу Розу (Ovidiu Rosu), он заметил пса на улице города на прошлой неделе. «Очевидно, что кто-то ради шутки надел на него этот кусок пластика еще щенком, и пес вырос с ним», — сказал он. Мужчина усыпил животное, после чего снял «ошейник» и отнес собаку в одну из местных ветеринарных клиник. По словам медиков, пластина давила на шею и наносила животному травмы.

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