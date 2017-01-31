В Австралии начали поиски дельфина в майке

Представители Департамента по паркам и живой природе Западной Австралии начали поиски дельфина в майке, замеченного в заливе Кумбана. Об этом сообщает сайт австралийской телекомпании ABC.

Дельфина-афалину, одетого в майку, видели в районе города Банбери во время Дня Австралии, который отмечается 26 января. Ткань покрывала часть тела животного, в том числе его спинной плавник.

Фотографии заинтересовали Департамент по паркам и живой природе Западной Австралии. Служба опубликовала сообщение о происшествии на своей странице в Facebook. По мнению специалистов, дельфин может погибнуть, если ткань закроет его дыхательное отверстие.

Глава департамента Пиа Кортис (Pia Courtis) считает, что дельфин вряд ли заплыл в майку случайно. Вероятнее всего, кто-то преднамеренно натянул ее на животное. Если это действительно так, то хулигану может грозить штраф в размере до четырех тысяч австралийских долларов (около 180 тысяч рублей).

В 2016 году сообщалось, что в Намибии мужчина спас детеныша дельфина, которого выбросило на берег Атлантического океана. За сутки видео об этом посмотрели более четырех миллионов раз.