Раскрыта стоимость самого дешевого жилья Москвы

Самой дешевой квартирой на столичном рынке первичного жилья в апреле 2019-го стала студия в одном из жилых комплексов СВАО. Об этом сообщается в материалах компании «Метриум» (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Студия находится в ЖК «Сказочный лес» (район Ярославский), ее площадь составляет 20,4 квадратного метра. Жилье выставлено на продажу за 2,5 миллиона рублей.

Вторым по стоимости жилым объектом стала студия площадью 19,8 квадратного метра в ЖК «Мякинино парк» на западе Москвы (район Кунцево). Квартира продается за 3,18 миллиона рублей.

Третью строчку рейтинга самых дешевых квартир в новостройках столицы заняла студия аналогичной площади в ЖК «Люблинский парк» (район Люблино). Жилье выставлено на продажу за 3,8 миллиона рублей.

Средняя цена квадратного метра столичных новостроек стандарт- и комфорткласса, как отмечают аналитики компании, по итогам апреля 2019 года достигла 166 тысяч рублей. Это на 9,8 процента больше результатов аналогичного периода 2018-го и на 0,2 процента больше, чем месяцем ранее.

«Апрель 2019 года выдался спокойным месяцем. (...) Не появилось ни одного нового комплекса, объем предложения снизился до 16,4 тысячи квартир (на 2,2 процента [к марту]). В большинстве проектов цены не изменились», — прокомментировала ситуацию на рынке Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE).

На вторичном рынке Москвы, по статистике Domofond, можно найти жилье и в меньшем бюджете. Самая дешевая квартира сегмента выставлена на продажу за два миллиона рублей. Жилье площадью десять квадратных метров находится на первом этаже панельной пятиэтажки у станции метро «Преображенская площадь».

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