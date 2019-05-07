Половину московской «однушки» оценили в 32 миллиона рублей

В Москве за 32,5 миллиона рублей выставили на продажу одну вторую доли в однокомнатной квартире. Соответствующее объявление размещено на сайте объявлений Avito.

Квартира находится на первом этаже семиэтажного жилого комплекса в Пожарском переулке (район Хамовники). Общая площадь квартиры — 176,2 квадратного метра, площадь выставленной на реализацию доли — 100 «квадратов».

«Инфраструктура развита, 8 минут пешком до метро "Кропоткинская", 13 менут до метро "Парк Культуры". Документы готовы к продаже», — описывает автор объявления преимущества своего объекта.

Район Хамовники считается одним из самых престижных в Москве и традиционно входит в список столичных локаций с самыми высокими ценами на недвижимость. Так, согласно опубликованному в апреле 2019-го рейтингу Kalinka Group первое место по этому показателю занимает Якиманка (от миллиона рублей за квадратный метр первичной недвижимости), а Хамовники лишь незначительно уступают району-лидеру.

В декабре 2018-го на бесплатных площадках было размещено объявление о продаже за 26 миллионов рублей комнаты в московской квартире.В таком бюджете предлагалось приобрести комнату в столичной «сталинке» на Космодамианской набережной (район Замоскворечье).

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