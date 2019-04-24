Раскрыты суммы ипотечных сделок богатых москвичей

Средний бюджет ипотечной сделки на столичном рынке элитного жилья в первом квартале 2019-го составил 52,5 миллиона рублей, говорится в материалах компании Capital Group, предоставленных редакции «Ленты.ру».

В бизнес-классе этот показатель равен 16,8 миллиона. Новоселы, купившие дорогую недвижимость без привлечения ипотеки, в среднем заплатили за нее по 65,2 миллиона и 17,3 миллиона рублей соответственно.

Как отмечают эксперты, в целом доля кредитных сделок в элитном сегменте сократилась до 18 процентов. По сравнению с показателем за первый квартал 2018-го падение составило шесть процентных пунктов. В бизнес-классе, напротив, число ипотечных продаж увеличилось на пять процентных пунктов и составило 41 процент от общего числа заключенных сделок.

Материалы по теме Не лишние, а запасные Зачем Илон Маск и российские олигархи берут ипотеку

«Снижение доли ипотечных сделок на рынке в элитном сегменте обусловлено большей чувствительностью к увеличению ставки: здесь самые высокие бюджеты сделок, и даже несущественное повышение ставки значимо сказывается на размере платежей, — поясняют в Capital Group. — Этим же фактором объясняется и высокий разрыв между бюджетом сделок с ипотекой и без нее: в элитном сегменте по итогам первого квартала он составил почти 20 процентов, тогда как в бизнес-классе — всего два процента».

По наблюдениям аналитиков, психологическая отметка комфортной ипотечной ставки в 10-10,5 процента действует не только для покупателей бюджетного жилья, но и для тех, кто выбирает более дорогие объекты. «Выйти за эту границу потенциальный заемщик готов при появлении особо выгодного и интересного предложения на рынке», — констатируют эксперты.

Согласно ранее опубликованным данным, средняя стоимость квадратного метра в высокобюджетных новостройках Москвы к апрелю 2019 года достигла 791 тысячи рублей. В первом квартале в элитных строящихся жилых комплексах столицы было заключено около 190 сделок.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru