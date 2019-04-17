Средняя цена метра элитного жилья в Москве перевалила за миллион рублей

Средняя стоимость квадратного метра в высокобюджетных новостройках Москвы к апрелю 2019 года достигла 791 тысячи рублей, говорится в материалах агентства Kalinka Group, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, в первом квартале 2019-го в элитных строящихся жилых комплексах столицы было заключено около 190 сделок. Совокупный объем проданных дорогостоящих квартир составил 22 тысячи квадратных метров. Примерно столько же продали в январе — марте 2018-го, но стоимость люксового жилья за год выросла: только за три первых месяца 2019-го она увеличилась более чем на восемь процентов. В отдельных проектах рост цен достиг 20 процентов.

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Квадратный метр в московских новостройках премиум-класса в настоящее время стоит 582 тысячи рублей, подсчитали аналитики. В элитном сегменте средний ценовой показатель — 1,1 миллиона рублей за «квадрат». Средняя площадь проданного лота в высокобюджетном сегменте по итогам первого квартала составила 118 квадратных метров.

Ранее в апреле сообщалось, что столичный рынок аренды элитного жилья в первом квартале 2019 года показал пиковую активность: спрос на дорогие съемные квартиры вырос на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

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