Дом
 
Последние новости
Флот прибалтийских стран признали беспомощным
Названа оптимальная частота мытья головы
Оценена вредность и опасность работы в России
В Москве удвоилось число кофеен 
Тучный турист упал со сломавшегося аттракциона в ручей и разбился насмерть
Врач тайно оплодотворил десятки пациенток
Порошенко призвал порохоботов переквалифицироваться в украиноботов
Определен признак скорой преждевременной смерти
Названа настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле
Новости партнеров

Средняя цена метра элитного жилья в Москве перевалила за миллион рублей

Перейти в «Мою Ленту»

Средняя стоимость квадратного метра в высокобюджетных новостройках Москвы к апрелю 2019 года достигла 791 тысячи рублей, говорится в материалах агентства Kalinka Group, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, в первом квартале 2019-го в элитных строящихся жилых комплексах столицы было заключено около 190 сделок. Совокупный объем проданных дорогостоящих квартир составил 22 тысячи квадратных метров. Примерно столько же продали в январе — марте 2018-го, но стоимость люксового жилья за год выросла: только за три первых месяца 2019-го она увеличилась более чем на восемь процентов. В отдельных проектах рост цен достиг 20 процентов.

Квадратный метр в московских новостройках премиум-класса в настоящее время стоит 582 тысячи рублей, подсчитали аналитики. В элитном сегменте средний ценовой показатель — 1,1 миллиона рублей за «квадрат». Средняя площадь проданного лота в высокобюджетном сегменте по итогам первого квартала составила 118 квадратных метров.

Ранее в апреле сообщалось, что столичный рынок аренды элитного жилья в первом квартале 2019 года показал пиковую активность: спрос на дорогие съемные квартиры вырос на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Задержанного ФСБ офицера Минобороны подвела элитная недвижимость
Москвичи начали массово скупать элитное жилье
Определена судьба элитной квартиры Януковича в Киеве
Невзрачные молодые люди заинтересовались элитными квартирами в Москве
Другие материалы рубрики
Дом00:0216 апреля

Давай, авария

Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
22:0815 апреля

Ипотечные каникулы задумали сделать массовыми

22:1516 апреля

Найдена самая дешевая съемная квартира Москвы

16:4316 апреля

Правила предоставления ипотечных каникул изменили

ДомПартнерский материал

Точка силы

В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
17:2615 апреля

Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье

19:2616 апреля

В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России

10:0616 апреля

Частные дома в России стали дороже

Дом00:08 7 апреля

Тайский пассаж

Обычный врач увлекся фотографированием городов. Его снимки странные, но прекрасные
21:5812 апреля

Определена стоимость самой дешевой недвижимости Солнечной системы

19:0616 апреля

Жилье в центре Москвы подешевело

13:0715 апреля

Валуев нашел способ улучшить воздух в Москве

Россия
«Он подается как чистильщик»
Почему россияне с каждым годом все больше любят Сталина
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
Нацепившая поводок на ребенка россиянка попала на видео
Руководству Совета Федерации предрекли кадровые перестановки
Москвичей предупредили о разбрасывающих яд догхантерах
Волочкова предложила Навальному помериться шпагатами ради величия России
Все материалы
Мир
Firefighters work at Notre-Dame Cathedral in Paris, France, April 16, 2019. A massive fire consumed the cathedral on Monday, gutting its roof and stunning France and the world. REUTERS/Benoit Tessier - RC1424844C00Собор Парижской Богоматери пережил пожар
Бушующее пламя потушили. Что удалось спасти?
Назван главный инициатор «дела Скрипалей» в США
Террористу ИГ сократили срок заключения за обещание исправиться
Российский реванш
После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
Михаил Горбачев решил побороться за реформы в Индонезии
Немецких националистов оштрафовали за получение денег из-за границы
«От здания ничего не останется»
Пожар в соборе Парижской Богоматери глазами очевидцев
Все материалы
Бывший СССР
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
Украина потребовала разобраться с Россией в международном трибунале
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
Команда Порошенко обратилась к сторонникам Зеленского
Объяснен резкий отрыв Зеленского от Порошенко
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Савченко собралась бороться за власть на Украине
Все материалы
Экономика
Большой куш
Россия годами жила на деньги от нефти. Власти нашли новый способ заработать миллиарды
Владимир Путин и Вагит АлекперовОт Балтики до Каспия
Что рассказал Владимиру Путину глава «Лукойла»
Дерипаска пожаловался на американских кровожадных политиков
«Аэрофлот» победил в двух номинациях премии «Крылья России»
На новый уровень
В России стало больше налогов. Почему платежи не вырастут и всем станет только лучше?
Tele2 готовится внедрить Mobile ID в госуслугах
«Газпром» отчитался о степени готовности «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
«Предложил убить нехорошую женщину»
Как главарь банды хакеров заказал убийство российской следовательницы через даркнет
«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»
Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
«Папа, мы вернемся не скоро»
Россиянка с сыном пропали четыре года назад. Тайну их смерти убийцы готовы унести в могилу
Уличенного в трехмиллиардной взятке депутата лишили дипломатического паспорта
Россиянок отправили в колонию за торговлю людьми по 10 тысяч рублей
Суд отпустил из колонии бывшую студентку Караулову
Российский полицейский-националист сел за убийство и грабежи
Все материалы
Наука и техника
В мирное время
Неизвестные фотографии отдыхающего Жукова, Буденного и других советских военачальников
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»Антигравитатор на колесах
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
Найдено массовое захоронение принесенных в жертву людей
Установлены настоящие строители Стоунхенджа
Sony раскрыла подробности PlayStation 5
Су-25СМ уничтожили «врага» под Челябинском
Все материалы
Спорт
Кори Хиггинс«Мечтал ли я об этом? Нет»
Крестный сын Майкла Джордана попал из НБА в Люберцы. И ему там понравилось
Роналду впервые за пять лет остался без полуфинала Лиги чемпионов
«Аякс» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов вслед за «Реалом»
Капитан «Реала» купил картину с изображением себя в роли Иисуса Христа
Стало известно о состоянии побитого Овечкиным хоккеиста
Свидетельница приняла Кокорина и Мамаева за членов группировки из 90-х
Хабиб близко
В UFC появился новый чемпион. Он готов свергнуть Нурмагомедова
Все материалы
Культура
«Говорю всем, что Давос сядет на Железный трон»
Луковый рыцарь о проводах «Игры престолов», спойлерах и всхлипах Джона Сноу
Женщина, которая живет
Главной певице страны Алле Пугачевой — 70 лет
Между нами тает мед
Две подруги каждое лето встречались в башкирском селе. И не знали, что они сестры
Бритни Спирс задумалась о завершении карьеры
Умер фантаст Джин Вулф
В Китае цензура обрезала «Игру престолов»
В русском дубляже «Хеллбоя» Сталина превратили в Гитлера
Все материалы
Интернет и СМИ
Грязная война
Жизнь в беспросветной нищете глазами лауреатов Пулитцера
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Пиратская Россия
 
Роскомнадзор спустя год констатировал невозможность заблокировать Telegram
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
Charlie Hebdo поиронизировал над пожаром в Нотр-Даме
Личные данные пользователей Instagram начали похищать через мошенническую схему
Все материалы
Ценности
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
«Тут ехать пьяной в такси неприлично»
В этой стране мужчины слишком слабы, а женщины независимы. Одиночество ведет их в бары
Дизайнер-бунтарь похвалился желанием пожертвовать деньги Нотр-Даму
Трампа отказались пускать на одну из крупнейших вечеринок США
Обнажавшаяся в храмах модель обрадовалась пожару в Нотр-Даме
Раскрыт секрет костюмов Алины Загитовой
Все материалы
Путешествия
Храм мракобесия и разума
Нотр-Дам де Пари восхваляли, ненавидели и пытались уничтожить. Он стал символом Франции
Хозяйки пустыни
Кочевники хотят видеть своих жен дома. Но те уходят в горы ради денег
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Разрушенный пожаром Нотр-Дам показали с высоты птичьего полета
Тучный турист упал со сломавшегося аттракциона в ручей и разбился насмерть
Российский аэропорт переименовали из-за суеверия
Отдыхавшую в Чернобыльской зоне россиянку выгнали с Украины
Все материалы
Из жизни
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Сказка наяву
Кто такая новая «Мисс Россия» и чем она живет
Многодетные родители усыновили семь разлученных братьев и сестер
Кобру от испуга стошнило другой коброй
Мужчина спас овцу-единорога от смерти при помощи пива
Австралийцы заехали в кишащее крокодилами болото и застряли
Все материалы
Renault Arkana: реформа на платформе
Чем в Renault надеются заарканить российских покупателей
R8. Начало
Audi Avus — суперкар из Ингольштадта с деревянным мотором
Хайп
Ноздри на стероидах, китайская «приборка» — мы поездили на обновленной «семерке» BMW
Новая классика
Машины, которым в 2019 году исполняется 30 лет
«АвтоВАЗ» попросил придумать названия для новых моделей
Марка Buick показала в Шанхае ультрароскошный минивэн
Hyundai Creta сделали похожим на флагманский кроссовер Palisade
Все материалы
Дом
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Партнерский материал
Точка силы
В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
Диванные эксперты
Газон в доме, золотая паутина и диско 1980-х: как выглядят самые модные интерьеры мира
Средняя цена метра элитного жилья в Москве перевалила за миллион рублей
Найдена самая дешевая съемная квартира Москвы
Правила предоставления ипотечных каникул изменили
В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России
Все материалы