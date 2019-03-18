Задержанного ФСБ офицера Минобороны подвела элитная недвижимость

В отношении начальника службы военной приемки Минобороны России продукции Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева в Миассе (Челябинская область) возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 18 марта, информированный источник сообщил «Интерфаксу».

По данным Генпрокуратуры России, военная прокуратура Чебаркульского гарнизона проверяла, соблюдают ли должностные лица одного из военных представительств Минобороны России законодательство по представлению сведений о доходах. В ходе проверки выяснилось, что обвиняемый и его ближайшие родственники владеют дорогостоящей недвижимостью.

Следствие установило, что офицер через своего подчиненного каждый месяц получал до 750 тысяч рублей от руководства коммерческой организации. За эти деньги он обеспечивал компании общее покровительство, а также не препятствовал ее нормальной работе. При получении от коммерсанта очередной суммы посредника задержали.

В настоящее время в отношении начальника военного представительства возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Его подчиненный обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве в крупном размере») УК РФ.

1 марта источник в правоохранительных органах Челябинской области сообщал, что ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника государственного ракетного центра имени Макеева.

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