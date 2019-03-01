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ФСБ задержала сотрудника секретного ракетного центра

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ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника государственного ракетного центра имени Макеева. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Челябинской области.

Информацию об этом РБК косвенно подтвердили в пресс-службе управления ФСБ по региону, отметив, что детали задержания не разглашаются по причине секретности объекта.

По словам сотрудника пресс-службы, оперативная группа управления ФСБ проводила следственно-оперативные мероприятия в Миассе и задержала «высокопоставленного сотрудника одного из предприятий».

ГРЦ имени Макеева — ракетостроительный холдинг в составе «Роскосмоса», один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники.

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