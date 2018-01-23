Россия вспомнила забытую «Корону»

В России ведутся работы по созданию многоразовой ракеты «Корона». О ключевых особенностях проекта на проходящих в Москве «Королевских чтениях» рассказал заместитель генерального конструктора ГРЦ имени Макеева Сергей Молчанов, передает «Интерфакс».

«Предполагается разработка одноступенчатого полностью многоразового средства выведения без промежуточных этапов. Ракета предназначена для выведения на низкие околоземные орбиты высотой от 200 до 500 километров с наклонением до 110 градусов», — заявил Молчанов.

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По его словам, «Корона» предполагает многоразовую одноступенчатую конструкцию вертикального взлета и посадки, оснащенную взлетно-посадочными амортизаторами. Наиболее энергонапряженные элементы в системах ракеты допускают использование не менее 25 раз, общий ресурс носителя составит не менее 100 полетов.

Топливо для возвращения «Короны» на землю будет доставляться носителем-танкером. В качестве маршевого двигателя предполагается использовать жидкостный агрегат внешнего расширения с модульной камерой сгорания с укороченным центральным телом на высокоэнергетической паре «водород-кислород». Основной конструкционный материал — углепластик, в термозащите планируется использовать керамические плитки.

В настоящее время единственной в мире действующей ракетой, элементы которой (первая ступень) повторно используются, является Falcon 9 американской компании SpaceX.

ГРЦ имени Макеева — один из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники. С 1992 по 2012 год центр вел работу над «Короной». В частности, были определены ключевые технические и технологические решения. Проект, замороженный из-за отсутствия финансирования, в настоящее время возобновлен.

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