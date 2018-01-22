«Роскосмос» начнет искать нефть

«Роскосмос» начнет разработку спутника «Кондор-ФКА-М», предназначенного для поиска нефти. Запуск космического аппарата запланирован на 2025 год, что требует внесения изменений в действующую Федеральную космическую программу, сообщают «Известия».

«Запланировано развитие группировки радиолокационных спутников. Ожидается, что запустят три космических аппарата», — сказал замдиректора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко.

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В Федеральной космической программе до 2025 года указаны только два из трех спутников серии «Кондор-ФКА», изготовлением которых занимается «НПО машиностроения». Данные космические аппараты планируется запустить в 2019-2020 годах, общий бюджет проекта составляет три миллиарда рублей.

Третий аппарат должен стать модернизированной версией «Кондор-ФКА». Радиолокационные космические аппараты излучают зондирующие импульсы и регистрируют отраженные от Земли сигналы, что обеспечивает высокое качество съемки (до нескольких сантиметров на пиксель), а также, в зависимости от используемой длины волны, определение структуры грунта на глубинах в несколько десятков метров.

В настоящее время в российской орбитальной группировке гражданского и военного назначения нет ни одного действующего радиолокационного спутника.

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