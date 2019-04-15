Раскрыта стоимость самых дешевых домов Рублевки

На Рублево-Успенском направлении, которое традиционно считается самым престижным в Московской области, арендаторам доступен выбор демократичного предложения. Об этом говорится в материалах агентства «Миэль-Аренда» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Минимальная стоимость аренды домов на Рублевке в апреле 2019 года начинается от 40 тысяч, подсчитали в компании, тогда как современное комфортное жилье сдается от 70 тысяч рублей в месяц.

По статистике «Миэль», в бюджете от 40 тысяч в месяц арендаторы могут рассчитывать на небольшие домики либо старые дома в состоянии, требующем ремонта. От 70 тысяч в месяц можно снять трехэтажный кирпичный дом на благоустроенном участке с ландшафтным дизайном, в 15-километровой зоне от МКАД.

В число относительно недорогих рублевских предложений риелторы компании включили также коттеджи с дизайнерским ремонтом и зимним садом, выставленные в аренду по 130-140 тысяч рублей в месяц. Объекты находятся в 30-километровой зоне от границ столицы.

Ранее эксперты компании «Метриум» зафиксировали падение цен на продажу элитных особняков Рублево-Успенского направления. По их статистике, самые дорогие дома Рублевки за несколько лет подешевели с 32 до 13,5 тысячи долларов за метр. Средний бюджет покупки такого дома уменьшился на 34 процента, со 160 до 100 миллионов долларов за объект. При этом реальные цены, по которым заключаются сделки с высокобюджетным жильем, часто оказываются на 30-35 процентов ниже заявленных.

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