Соседство с Эйфелевой башней оценили в 220 миллионов евро

В Париже выставлен на продажу жилой дом, расположенный рядом с Эйфелевой башней. Об этом сообщается в материалах агентства недвижимости Kalinka Group, которое занимается реализацией (материалы имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру»).

Шестиэтажное здание площадью 10,5 тысячи квадратных метров выставлено на продажу за 220 миллионов евро с возможностью торга. Здание было построено в XV — XVII веках, из его окон открывается панорамный вид на Сену и Эйфелеву башню, говорится в материалах агентства недвижимости. Расстояние до последней риелторы оценивают в «пару десятков метров».

«Аналогичных предложений (...) в Париже просто нет. Подобные объекты недвижимости называют трофейными. Владение ими — не столько вопрос выгоды, сколько возможность получить в свою коллекцию уникальный актив», — отметила руководитель Kalinka International Татьяна Бурлаковская.

Информацию о собственниках дома в компании не раскрывают, отмечая, что недвижимость принадлежит двум пожилым сестрам.

Согласно прогнозу международной консалтинговой компании Knight Frank, в 2019 году Париж наряду с Мадридом и Берлином возглавит список мировых столиц с наиболее активно дорожающим элитным жильем.

При этом туристы нередко скептически оценивают столицу Франции, отмечая, что ожидали от поездки большего. Исследование Skyscanner показало, что 29 процентов путешественников разочарованы Парижем и признаются, что город не оправдал их надежд.

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