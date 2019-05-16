Найдена самая дешевая квартира Москвы

Минимальная стоимость вторичного жилья в Москве в мае 2019-го зафиксирована на уровне в два миллиона рублей. Об этом сообщается в материалах, предоставленных «Ленте.ру» аналитиками Domofond.

Самой дешевой столичной квартирой стала десятиметровая студия в пешей доступности от станции метро «Преображенская площадь». Недвижимость находится на первом этаже панельной пятиэтажки 1964 года постройки.

В тройку самых дешевых предложений вошли также малогабаритные студии в Отрадном и Бибирево. Площадь обеих квартир — десять квадратных метров, обе находятся на первых этажах, их стоимость — 2,15 и 2,7 миллиона рублей соответственно.

Собственники квартир на «Преображенской площади» и в Отрадном предупреждают потенциальных покупателей о невозможности привлечения для оплаты недвижимости ни средств материнского капитала, ни ипотечного кредита. Владелец студии в Бибирево, напротив, подчеркивает, что его объект может быть приобретен в ипотеку. Еще одним плюсом своей квартиры он называет возможность пристроить балкон.

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Жилье минимальной площади на первых этажах старых многоэтажек, как правило, появляется на рынке в результате перепланировки собственниками более просторных квартир либо перевода в жилой фонд нежилых помещений с их последующей перепланировкой.

В конце 2018 года стало известно о подмосковной квартире, выставленной на продажу по рекордно низкой цене. 31-метровую «однушку» в селе Николо-Кропотки Талдомского района области предлагалось приобрести за 250 тысяч рублей.

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