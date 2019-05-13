Найдена самая дешевая съемная квартира Москвы

Стоимость аренды самой дешевой квартиры в границах «старой» Москвы составляет 20 тысяч рублей в месяц. В таком бюджете предлагается снять компактную «однушку» в районе Перово, сообщается в материалах «Инком-Недвижимость» (есть в редакции «Ленты.ру»).

Жилье находится на втором этаже пятиэтажного дома, расположенного в пешей доступности от станции метро «Шоссе Энтузиастов». В квартире выполнен свежий ремонт, установлена современная мебель и техника. Площадь недвижимости — 20 квадратных метров.

Второй по стоимости аренды квартирой, по статистике риелторов, оказалась «однушка» в пешей доступности от метро «Щелковская». 30-метровое жилье с хорошим ремонтом предлагается снять за 22 тысячи рублей в месяц. Третье место досталось квартире в том же районе — ее площадь 32 квадратных метра, стоимость аренды — 25 тысяч рублей в месяц.

Четвертую и пятую строчки рейтинга также заняли квартиры, расположенные в Восточном административном округе Москвы. Объекты в пешей доступности от станций метро «Первомайская» и «Измайловская» предлагается арендовать, соответственно, за 26 и 27 тысяч рублей в месяц.

Ранее аналитики компании обнародовали данные о самой дорогой съемной квартире Москвы. Это пятикомнатная квартира в 1-м Зачатьевском переулке (район Остоженка). Недвижимость площадью 215 квадратных метров была выставлена в аренду по ставке 650 тысяч рублей в месяц, в эту стоимость входит пользование машиноместом в подземном паркинге.

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