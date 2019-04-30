Раскрыты данные о самой дорогой съемной квартире Москвы

Самой дорогой квартирой, выставленной на столичный рынок аренды в апреле 2019 года, стал лот в 1-м Зачатьевском переулке, неподалеку от станции метро «Кропоткинская». Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, пятикомнатные апартаменты сдаются за 650 тысяч рублей в месяц. Жилье в современном клубном доме имеет площадь 215 квадратных метров, в нем три спальни, выделенная кухонная зона, кабинет, две гардеробных, четыре санузла. Квартира полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой. Одно машино-место в подземном паркинге входит в стоимость найма. За отдельную плату можно арендовать дополнительное парковочное пространство.

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Второе место в списке самых дорогих съемных квартир апреля занял лот со ставкой найма 500 тысяч рублей. По такой цене предлагается четырехкомнатный объект в Хилковом переулке. Обустроена только кухня, комнаты — без обстановки.

«Бронза» — у «двушки» за 450 тысяч рублей, которая находится на 64-м этаже небоскреба «Око» делового центра «Москва-Сити». Квартира площадью 115 квадратных метров включает в себя гостиную-студию и спальню. Дизайн интерьера выполнен по индивидуальному проекту, мебель и бытовая техника — от ведущих мировых производителей.

Ранее сообщалось, что минимум арендной ставки в Москве в апреле 2019-го составил 20 тысяч рублей. По такой цене сдавалась 42-метровая квартира около станции метро «Домодедовская».

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