Самую дешевую квартиру Московского региона оценили в 250 тысяч рублей

По минимальной для Москвы и Подмосковья цене выставлена на продажу квартира в селе Николо-Кропотки Талдомского района области. Описание лота размещено в интернет-базах недвижимости ЦИАН и Domofond.ru.
Помещение с одной жилой комнатой, расположенное на первом этаже двухэтажного блочного дома, предлагают покупателям за четверть миллиона рублей. Общая площадь «однушки» — 31 квадратный метр.
Как следует из описания, квартира отапливается с помощью газового котла, воду жильцам предлагается набирать из вырытого поблизости колодца. В других помещениях дома никто не живет, из квартиры все выписаны в 2014 году. Крыша здания протекает.
Автор объявления отмечает, что сделку можно финансировать материнским капиталом.
Всего в базе Domofond.ru насчитывается почти 600 объявлений о продаже квартир в Московской области по цене до миллиона рублей. В ЦИАН аналогичных лотов примерно 400.
По данным портала «Мир квартир», имеющимся в распоряжении редакции «Ленты.ру», среднестатистическая квартира в Московской области стоит 4,5 миллиона рублей.