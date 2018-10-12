Продажи жилья в Московском регионе рухнули

После рекордно высоких темпов продаж летом 2018-го количество сделок на рынке новостроек Московского региона сократилось, констатируют аналитики ЦИАН в обзоре, предоставленном редакции «Ленты.ру» в пятницу, 12 октября.

По подсчетам экспертов, в сентябре в столице и области продали на семь процентов меньше новых квартир, чем в августе. В Подмосковье число сделок снизилось на 11 процентов, с 6,5 тысячи до 5,8 тысячи. В старых границах Москвы объем продаж сохранился на уровне августа — 4,5 тысячи лотов. В Новой Москве после рекордных показателей продаж в июле количество сделок (2,3 тысячи) в помесячном выражении падает: минус 8 процентов в августе, минус 2 процента в сентябре.

В ЦИАН отмечают, что на снижение темпов реализации квартир повлияли два фактора: повышение цен в ряде проектов и меньшее число рабочих дней в сентябре (20 против 23-х в августе) — в подавляющем большинстве случаев сделки в Росреестре регистрируют в рабочие дни.

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Средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Новой Москве, по данным аналитиков, в сентябре составила 108,5 тысячи рублей против 103,8 тысячи в июле 2018-го. На подмосковном рынке новостроек «квадрат» прибавил в стоимости более процента, в Москве цена осталась прежней.

«Высокие показатели продаж в Московском регионе в августе 2018 года подстегнули некоторых застройщиков поднять цены на квартиры, что в ряде случаев привело к оттоку покупателей», — отмечается в предоставленных материалах.

В сентябре текущего года, после увеличения ключевой ставки Центробанка, несколько участников рынка жилья спрогнозировали скорое удорожание ипотеки и, как следствие, падение спроса на жилье. По их мнению, ставки по кредитам на приобретение квартир в России могут увеличиться до «заградительного» уровня в 12-13 процентов годовых, если ключевая ставка будет повышена до 10-11 процентов (сейчас она составляет 7,5 процента). В таком случае застройщикам придется снижать цены на жилье, чтобы сохранить покупательский спрос на адекватном уровне, предупреждали эксперты.

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