Дешевые квартиры предложили искать по цвету

Поисковый сервис «Яндекс.Недвижимость» опубликовал тепловые карты стоимости квартир в Москве и Санкт-Петербурге. Предполагается, что карты помогут покупателям и арендаторам жилья ориентироваться на рынке. Об этом говорится в сообщении «Яндекса», поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 10 октября.

«Теперь те, кто ищет жилье, смогут быстро сориентироваться на рынке недвижимости и понять, какие районы им подходят по цене. А люди, которые собираются сдавать или продавать квартиру, могут прикинуть ее стоимость и назначить в объявлении актуальную цену», — отмечается в сообщении.

На тепловой карте видно, что в Петербурге дороже всего квартиры не в исторических зданиях в центре города, а в новостройках на Крестовском острове и на севере Петроградской стороны. В Москве один из самых дорогих округов — Юго-Западный: цена квадратного метра в домах вокруг МГУ в среднем в 1,8 раза выше, чем в районе Соколиной горы, которая находится на таком же удалении от центра.

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Самая низкая цена квадратного метра в столице — в Новой Москве. В пределах МКАД доступнее всего недвижимость в Капотне и Бирюлево Западном. В Петербурге самое дешевое жилье располагается в Красном Селе, Ломоносове и Колпине.

Цены продажи и аренды жилья «Яндекс.Недвижимость» показывает на двух отдельных картах. Чтобы их посмотреть, нужно выбрать соответствующий слой на карте с объявлениями — там же, где собраны и другие данные: рейтинг школ, транспортная доступность, инфраструктура, качество воздуха в том или ином районе.

Весной 2018-го Московский планетарий и «Яндекс.Карты» опубликовали онлайн-карту, на которой обозначены ключевые «космические» места столицы: собственно планетарий, Музей космонавтики, «Буран» на ВДНХ и другие менее популярные локации, так или иначе связанные с историей освоения космоса.

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