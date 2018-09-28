Сахалин стал лидером России по темпам роста цен на жилье

Цены на российском рынке вторичного жилья продолжают расти, свидетельствуют материалы портала Domofond, поступившие в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 28 сентября.

По итогам третьего квартала стоимость квадратного метра в среднем по стране поднялась на 1,1 процента, с 59 тысяч до 60 тысяч рублей. Наибольшие темпы удорожания квартир в июле-сентябре показала Сахалинская область, где прирост составил пять процентов. Также существенно прибавила в цене недвижимость в Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе (в обоих «квадрат» подорожал в среднем на три процента).

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В целом квартальное снижение цен на жилье зафиксировано в 18 российских регионах, повышение — в 62-х. В двух регионах цены не изменились.

Самое значительное падение стоимости вторичных квартир — на 1,2 процента — произошло в Курганской области. Второй в списке ценовых антилидеров, составленном аналитиками Domofond, стала Северная Осетия (-1 процент), третьей — Челябинская область (-0,6 процента). Также снизились цены на жилье в Смоленской, Магаданской, Свердловской, Рязанской, Ярославской областях, на Камчатке и в Мордовии.

Ранее, 26 сентября, были названы города России с реактивно дорожающим жильем. Рейтинг возглавил Новосибирск, где средняя стоимость нового жилья за год к осени 2018-го увеличилась на 12 процентов. На девять процентов выросла в цене первичная недвижимость в Волгограде, на восемь — в Казани и Иркутске. Лидерами по росту цен на вторичные квартиры стали Санкт-Петербург, Казань (по семь процентов) и Уфа (шесть процентов).

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