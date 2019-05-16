Москвичи рассказали о любимых видах из окна

Большинство — 30 процентов — потенциальных покупателей жилья в Москве предпочитают квартиры с видом на парк. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками компании «ФСК». Материалы исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Специалисты опросили потенциальных покупателей недвижимости комфорт-класса в 29 районах «старой» Москвы, чтобы выяснить, какие видовые характеристики жилья являются наиболее привлекательными. Самым востребованным оказался вид на парк — его предпочли не менее 30 процентов респондентов в каждом из районов. На втором месте — панорама Москвы — этот вид выбрало порядка 20 процентов опрошенных. Третье место досталось виду на водоем — за него проголосовали не менее 15 процентов в каждом из исследуемых районов.

В число видовых характеристик, рассматриваемых как безусловный плюс жилья, опрошенные москвичи включили также виды во двор и на кроны деревьев (по 7,5 процента), на школу или детский сад (восемь процентов), а также на жилые дома (8,5 процента).

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«Результаты опроса варьируются в зависимости от округа, — отмечается в предоставленных материалах. — Так, жители северных районов города гораздо чаще предпочитают вид на жилые дома, чем жители юга и юго-востока — это обусловлено сложившимся характером застройки. В отдельных локациях по той же причине москвичи предпочитают вид во двор городской панораме. Но общий рейтинг предпочтений устойчив от района к району».

В целом 40 процентов москвичей назвали идеальный вид из окон фактором, который способен стать решающим при принятии решения о переезде.

Ранее, в феврале 2019-го, была выведена формула идеальной московской квартиры. Таковой большинство сочли бюджетный лот в шаговой доступности от действующих станций метро, расположенный в доме, построенном десять и более лет назад.

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