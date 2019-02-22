Выведена формула идеальной квартиры

Идеальный вариант жилья — это бюджетная квартира в шаговой доступности от действующих станций метро, расположенная в доме, построенном десять и более лет назад. К такому выводу пришли риелторы группы «Метражи», изучившие соответствующие комментарии на специализированных форумах по недвижимости.

«Наиболее подходящим вариантом являются объекты в старом фонде, в "сталинках", где произведен современный ремонт», — резюмировали специалисты по итогам исследования.

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При этом, по их наблюдениям, объекты на вторичном рынке принципиально не рассматриваются большинством молодых покупателей. Молодежь ориентируется на новостройки, но не всегда оказывается довольной сделанным выбором. «Среди основных недостатков (новостроек — прим. "Ленты.ру") называется плохая шумоизоляция, большое число квартир на этаже, отсутствие социальной инфраструктуры и постоянный ремонт у соседей», — перечисляют риелторы.

Реже, по данным агентов, новоселы жалуются на нелегальных жильцов, которые часто занимают квартиры в новых домах на неясных основаниях, на зловоние от свалок и заводов и на низкое качество строительных работ. «В настоящее время, даже допуская дефекты, большинство компаний научились их устранять в оперативном режиме», — поясняют в «Метражах».

В мае 2018-го были опубликованы результаты опроса россиян по аналогичной теме. Результаты показали, что мужчинам важна прежде всего площадь квартиры, женщинам — функциональность планировки, а детям — наличие пространства для игр.

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