Новая Москва оказалась популярнее «старой»

В 2018 году объемы продаж первичного жилья в Новой Москве выросли больше, чем в «старых» границах столицы: 52 процента против 43. Рост популярности присоединенных территорий продолжился в первые месяцы 2019-го, говорится в материалах агентства «Бон Тон», предоставленных редакции «Ленты.ру».

Как отмечают риелторы, покупатели квартир выбирают объекты за МКАД, руководствуясь преимущественно финансовыми соображениями. «Трендом последних лет остается снижение реальных располагаемых доходов, что происходит за счет увеличения фискальной нагрузки и инфляционной составляющей, — поясняют эксперты. — Экономика в любой момент может преподнести сюрпризы, как это уже было в 2014 году, ведь геополитическая обстановка продолжается оставаться нестабильной. Еще один аргумент — ипотека, с помощью которой проходит основной объем продаж на рынке недвижимости. В условиях колебаний ставок покупатели готовы придерживаться осторожной стратегии и рассматривать варианты с разумным ценником».

Кроме того, будущих новоселов влекут на присоединенные территории активное строительство метро и улучшение транспортной доступности, указывают в «Бон Тон».

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По подсчетам аналитиков агентства, средневзвешенная цена жилья комфорт-класса в новых столичных округах весной 2019-го составила 117,2 тысячи рублей за квадратный метр. Для сравнения, в старых границах Москвы данный показатель — 164,6 тысячи рублей.

В Новой Москве покупатели в основном приобретают недорогое жилье, отмечают риелторы: наиболее востребованы однокомнатные и двухкомнатные квартиры — их выбирают 28 и 29 процентов клиентов. Порядка десяти процентов спроса приходится на двухкомнатные лоты евроформата и около 16 процентов — на студии.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец марта 2019-го на первичном рынке Новой Москвы насчитывалось 30 проектов строительства жилья (138 корпусов), в составе которых продавалось почти 7,8 тысячи квартир. Самая доступная новая квартира на присоединенных территориях тогда предлагалась за 1,9 миллиона рублей.

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