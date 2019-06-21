Жилью в Новой Москве предрекли резкое подорожание

Квартиры в жилых комплексах Новой Москвы, возводимых вблизи открывшихся в июне 2019-го станций метро Сокольнической линии, могут прибавить в цене 7-10 процентов. Об этом говорится в материалах компании «Гранель», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Уже эксплуатируемое жилье в районах метро «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» также подорожает, но в меньшей степени, прогнозируют эксперты. «Что касается рынка вторичной недвижимости, то рост цен также будет варьироваться в среднем от 7 до 10 процентов, но динамика роста будет медленнее, так как вторичная недвижимость Новой Москвы нередко конкурирует по стоимости с загородным жильем. К тому же стоит учесть небольшой объем предложения вторичного рынка по сравнению с новостройками», — поясняют аналитики.

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Всего в перспективе ближайших трех лет в Новой Москве построят порядка 5 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, отмечается в предоставленных материалах.

Ранее в июне стало известно, что первичное жилье в Новой Москве дорожает быстрее, чем в «старой». В 2018-м средняя стоимость квадратного метра в новомосковских новостройках выросла с 99,5 тысячи до 115 тысяч рублей, то есть почти на 16 процентов, подсчитали аналитики.

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