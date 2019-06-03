Самая дорогая квартира в Москве оказалась в тысячу раз дороже самой дешевой

Минимальная стоимость новой квартиры в российской столице — 2,4 миллиона рублей, а самое дорогостоящее предложение на рынке в свою очередь стоит 2,4 миллиарда рублей, то есть в тысячу раз больше. Об этом свидетельствуют материалы аналитического центра Est-a-Tet, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным экспертов, самые недорогие столичные квартиры продаются в одном из строящихся жилых комплексов в районе деревни Староселье (Новомосковский административный округ). Студию площадью 22 квадратных метра здесь можно приобрести за вышеупомянутые 2,4 миллиона рублей.

За 2,4 миллиарда рублей — это ценовой максимум московского рынка новостроек — предлагается 941-метровая квартира в новом комплексе на Софийской набережной напротив Кремля. «Квартиры стоимостью более миллиарда рублей встречаются и в других проектах, но доля такого предложения крайне мала и составляет менее 0,01 процента от объема рынка», — отмечают аналитики.

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По их подсчетам, объекты стоимостью до 3,5 миллиона рублей есть в половине округов Московского региона, при этом 80 процентов представлено в Новой Москве — это 21 тысяча квадратных метров, или свыше 500 квартир. В пределах МКАД в бюджете до 4,5 миллиона рублей представлено около 500 квартир и апартаментов.

Ранее в мае были названы районы Москвы с самыми тесными квартирами. Рейтинг возглавили Печатники, где среднестатистическая квартира имеет общую площадь 41 квадратный метр. На втором месте списка оказалось Гольяново с 42 метрами, на третьем — Кузьминки и Вешняки (44 квадратных метра).

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