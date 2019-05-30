Каждый десятый новый дом в Москве оказался панельным

В панельных новостройках Москвы реализуется более 245 тысяч квадратных метров жилья, или девять процентов от общего объема предложения первичной недвижимости в городе. Об этом говорится в материалах аналитического центра Est-a-Tet, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Больше всего «панели» — почти 40 процентов — строят в Юго-Восточном округе. Несколько меньше показатель в Западном округе — 26 процентов, доля северо-востока составляет 12 процентов.

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Средний бюджет покупки квартиры в панельных домах Москвы — восемь миллионов рублей, а средняя площадь лотов — 56,2 квадратного метра, подсчитали аналитики. Самая бюджетная квартира реализуется в одном из жилых комплексов к западу от МКАД, ее стоимость составляет 3,3 миллиона рублей, а площадь — 19,8 квадратного метра. Самую дорогую «панель» предлагают в строящемся квартале во 2-м Грайвороновском проезде (минимальная стоимость лота площадью 59,6 метра — 10,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в апреле 2019-го самой дешевой квартирой на столичном рынке первичного жилья стала студия в одном из жилых комплексов Северо-Восточного округа. Лот общей площадью 20,4 квадратного метра продавец оценил в 2,5 миллиона рублей.

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