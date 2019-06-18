Новая Москва опередила «старую» по росту цен на жилье

В 2018 году новостройки Новой Москвы опередили по темпам роста цен «старостоличные» проекты почти в два раза. Об этом говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, жилые комплексы на присоединенных территориях пользуются все большей популярностью у будущих новоселов благодаря доступной ипотеке и открытию новых станций метро.

По подсчетам «Метриум», в 2018-м средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы выросла с 99,5 тысячи до 115 тысяч рублей, то есть почти на 16 процентов. «Столь резкое повышение цен наблюдалось на рынке первичного жилья в Троицком и Новомосковском округах впервые в истории. До этого показатель несколько лет колебался у отметки 100 тысяч рублей за квадратный метр», — указывают аналитики.

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В массовом сегменте новостроек «старой» Москвы также наблюдалась положительная динамика цен: средний «квадрат» за год подорожал со 150,8 тысячи до 162,1 тысячи рублей. Таким образом, расценки увеличились на 7,5 процента.

В первом квартале 2019-го тенденция к повышению цен как в Новой, так и в «старой» Москве получила продолжение: средняя стоимость «квадрата» на присоединенных территориях достигла 117,2 тысячи рублей (плюс 2,5 процента), а в исторических границах города — 165,7 тысячи рублей (плюс 2,2 процента).

«Динамика цен на новостройки Новой Москвы показывает, что местные проекты могут быть более привлекательными для инвестирования, чем "старомосковские"», — констатируют эксперты.

Ранее в июне сообщалось, что по итогам мая 2019-го средневзвешенная цена строящихся квартир в Москве составила 210 тысяч рублей за квадратный метр. За месяц новое столичное жилье подорожало на процент, а по сравнению с аналогичным показателем мая 2018-го — на 1,6 процента.

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