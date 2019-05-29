Дом
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Названы самые востребованные профессии в России
Модель без ноги стала лицом рекламной кампании модного бренда
В США перестанут обучать турецких летчиков из-за российских С-400
Москвичам посоветовали отказаться от мяса и кофе 
Названа лучшая марка мясного фарша
Стюардессы не могли посчитать число пассажиров и задержали рейс
Россиянам предсказали дальнейшее падение доходов
Жена вывела голого мужа на людную улицу в наказание за измену
Стало известно число заказанных истребителей Су-35С
Два политолога разругались в эфире «России 1» под подхрюкивание третьего
Новости партнеров

В Москве подешевели апартаменты

Перейти в «Мою Ленту»

Средняя цена строящихся апартаментов в Москве к маю 2019-го составила 275,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют материалы агентства «Бон Тон», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

За апрель в городе подешевели апартаменты всех классов, отмечают аналитики, но снижение средних ценовых показателей было небольшим — на уровне 1,2-1,6 процента. В комплексах комфорт-класса стоимость «квадрата» уменьшилась до 156 тысяч рублей, в объектах бизнес-класса — до 221,3 тысячи рублей, в премиум-классе — до 447,6 тысячи рублей.

По данным «Бон Тон», всего в Москве (без учета присоединенных территорий) выставлено на продажу около 9,4 тысячи строящихся апартаментов, или 621 тысяча квадратных метров недвижимости этого типа. Больше всего апартаментных комплексов в Северном округе — почти 31 процент от общего объема предложения. На втором месте Центральный округ с 23,5 процента, на третьем — Северо-Восточный с долей в 20 процентов. Минимальные показатели в сегменте апартаментов у Восточного и Юго-Восточного округов.

«Порядка 25 процентов предложения апартаментов находится на нулевом цикле строительства, — уточняется в предоставленных материалах. — Вместе с объемом на стадии монтажа первых этажей цифра возрастает до 33,7 процента. На заключительной стадии (от фасадно-отделочных работ до стадии ввода) представлено 57,8 процента рынка апартаментов».

Осенью 2018-го Минэкономразвития не поддержало механизм перевода апартаментов в жилье, разработанный депутатами Госдумы. Формально апартаменты по-прежнему имеют статус коммерческой недвижимости, хотя по факту большинство из них выполняют жилую функцию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа стоимость московских «квартир для пиджака»
Большинство элитного жилья в Москве оказалось не жильем
В Москве утроились продажи сверхдорогой недвижимости
Самые дешевые апартаменты обнаружили в центре Москвы
Другие материалы рубрики
Дом00:0728 мая

«Главное зло — соседи»

Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
11:1127 мая

Названы лучшие для предпринимателей города России

21:1128 мая

Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Москвы

15:2628 мая

Раскрыта стоимость самого дорогого особняка России

Дом00:0722 мая

«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»

Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
09:3127 мая

Названа стоимость московских «квартир для пиджака»

01:1328 мая

Россиянам порекомендовали объединяться для покупки жилья

12:1028 мая

Молодые россияне бросились скупать жилье

Дом00:0424 мая

Восточная сказка

Зачем россияне скупают виллы и пентхаусы в «городе миллионеров»
13:1124 мая

Российский депутат задекларировал три десятка квартир и десять самолетов

17:2527 мая

Раскрыт минимальный срок накопления на квартиру в Москве

10:4128 мая

Дачи около Москвы стали дороже

Россия
«От сумасшедшего можно отмахнуться. Но это — доктор наук»
Абсурд, лженаука и ссылки на «Википедию»: как лояльные суду эксперты сажают россиян
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Я бы очень хотел показать рокерскую козу или средний палец»
Россиянин потерял руки, но начал новую жизнь: как живет человек-киборг
Россиянина без ног и руки передумали штрафовать за нескошенную траву
Названы самые востребованные профессии в России
Долго рассматривавших солнце сектантов признали экстремистами
В России предложили ввести «отцовский капитал»
Все материалы
Мир
Картель на все руки
Как мексиканские наркобароны получают власть над нефтью, золотом и целыми странами
Освобожденного в Косове россиянина с побоями показали на видео
Сербская армия приведена в боевую готовность
Конфликт в Косове разгорается с новой силой: на улицах баррикады и стрельба
Сербские военные направились в Рашку
США заявили о нежелании признавать жителей Донбасса россиянами
Посла Испании вызвали в МИД России
Макрон сообщил об условиях для встречи по Донбассу
Все материалы
Бывший СССР
Антикоммунистический митинг в Литве, 1990«Ненавижу социалистический строй»
Литва полвека боролась с СССР. Ради независимости люди убивали себя на улицах
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский внесет в Раду закон о борьбе с незаконным обогащением
Саакашвили рассказал о возвращении на Украину
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Уволенный «русский мэр» Риги избежал уголовного преследования
Украинский министр пожаловалась на отсутствие иммунитета из-за российских вакцин
Все материалы
Экономика
Ретроградный Меркурий
Почему молодые американцы не могут жить без астрологов и тратят на предсказания миллиарды
Рослесхоз подготовил восемь ключевых законопроектов для лесного хозяйства
Обман по-доброму
Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
Россия обернула санкции в свою пользу
Названа лучшая марка мясного фарша
Российские компании захотели помочь Украине
Россиянам предсказали дальнейшее падение доходов
Все материалы
Силовые структуры
«Могила на одного — а закапывать пришлось двоих»
Он создал одну из самых жестоких ОПГ 90-х. Его бандиты не щадили ни чужих, ни своих
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Исчезновение российской семьи обернулось делом об убийстве
Скрывшийся с места драки на лимузине сын российского мэра избежал тюрьмы
Сын генерала ФСБ пошел под суд за торговлю наркотиками
Майор полиции избил бывшего гаишника за заклеенные номера и попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Крещение великого князя Владимира в Корсуни (фрагмент)«Империя себя изжила»
Кому подражала Россия и почему Москва так и не стала Третьим Римом
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
На британском поле нашли древний боевой артефакт
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Российская «Стрела» не полетит из-за Украины
Стало известно число заказанных истребителей Су-35С
Все материалы
Спорт
Майкл Фелпс«Я стоял на коленях и рыдал»
Майкл Фелпс — самый титулованный спортсмен в истории. Почему он хотел покончить с собой?
Тренер «Челси» в гневе ушел с тренировки команды
Бывший клуб Кузнецова отреагировал на видео с белым порошком
Выигравшие ЧМ финские хоккеисты сломали чемпионский кубок
«Барселона» придумала способ вернуть Неймара
«У родителей нет денег? Ребенок не идет в хоккей»
Сколько стоит сделать из ребенка нового Овечкина
Медведева рассказала о пережитых в Канаде изменениях
Все материалы
Культура
«Это было мучительное многодневное испытание»
Режиссер сериала «Чернобыль» о съемках на реальной АЭС и жертвах советских людей
Пон Чжун ХоБерегите паразитов
Кто и почему победил на Каннском фестивале
«На нас делали бешеные деньги»
Как власть в СССР запрещала рок-музыку и зарабатывала на ней миллионы
Литва потребует пересмотреть итоги «Евровидения»
Исполнитель главной роли в «Игре престолов» слег в больницу из-за стресса
«Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение
Актер из «Игры престолов» вспомнил финансовые проблемы и поиски лучшего пива
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я опустошен»
Секс-скандал разрушил судьбу популярного гей-блогера. От него отвернулись миллионы фанатов
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Умолкшее прошлое
На этой дороге вершилась история России. Фотограф показала ее неприглядную сторону
Собчак позвали на Первый канал
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Телезрители разоблачили фокусника на шоу талантов
Девушки массово обнаружили необъяснимые родинки в одном и том же месте
Все материалы
Ценности
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Американская рэперша подарила 10-месячной дочери украшения на 80 тысяч долларов
Модель без ноги стала лицом рекламной кампании модного бренда
Полупрозрачная пластиковая одежда стала трендом
Опубликованы новые детские снимки самой молодой миллиардерши в мире
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Горничные отелей описали постояльца своей мечты
Названы самые выгодные направления для путешествий в июне
Обнаружено тело погибшего при столкновении с теплоходом российского серфера
Россиян озадачило решение Китая проверять их переписки на границе
Все материалы
Из жизни
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Жена вывела голого мужа на людную улицу в наказание за измену
Брат Меган Маркл обвинил сестру в разрушении его жизни
Леопард жестоко мучил хохлатую антилопу перед камерой
Дезодорант вывел подростка из комы
Все материалы
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
Открыт прием заказов на новый Volvo S60
Ford предложил заменить людей курьеров роботами
У нового электрокара Honda не будет боковых зеркал
Все материалы
Дом
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Логово врага
США объявили Huawei войну: как выглядит штаб-квартира компании изнутри
В Москве подешевели апартаменты
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Москвы
Раскрыта стоимость самого дорогого особняка России
Россиянам порекомендовали объединяться для покупки жилья
Все материалы