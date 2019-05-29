В Москве подешевели апартаменты

Средняя цена строящихся апартаментов в Москве к маю 2019-го составила 275,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют материалы агентства «Бон Тон», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

За апрель в городе подешевели апартаменты всех классов, отмечают аналитики, но снижение средних ценовых показателей было небольшим — на уровне 1,2-1,6 процента. В комплексах комфорт-класса стоимость «квадрата» уменьшилась до 156 тысяч рублей, в объектах бизнес-класса — до 221,3 тысячи рублей, в премиум-классе — до 447,6 тысячи рублей.

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По данным «Бон Тон», всего в Москве (без учета присоединенных территорий) выставлено на продажу около 9,4 тысячи строящихся апартаментов, или 621 тысяча квадратных метров недвижимости этого типа. Больше всего апартаментных комплексов в Северном округе — почти 31 процент от общего объема предложения. На втором месте Центральный округ с 23,5 процента, на третьем — Северо-Восточный с долей в 20 процентов. Минимальные показатели в сегменте апартаментов у Восточного и Юго-Восточного округов.

«Порядка 25 процентов предложения апартаментов находится на нулевом цикле строительства, — уточняется в предоставленных материалах. — Вместе с объемом на стадии монтажа первых этажей цифра возрастает до 33,7 процента. На заключительной стадии (от фасадно-отделочных работ до стадии ввода) представлено 57,8 процента рынка апартаментов».

Осенью 2018-го Минэкономразвития не поддержало механизм перевода апартаментов в жилье, разработанный депутатами Госдумы. Формально апартаменты по-прежнему имеют статус коммерческой недвижимости, хотя по факту большинство из них выполняют жилую функцию.

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