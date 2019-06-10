В Москве подорожали новые квартиры всех видов

По итогам мая 2019-го средневзвешенная цена строящихся квартир в Москве (без учета проектов на присоединенных территориях и элитных) составила 210 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом свидетельствуют материалы агентства «МИЭЛЬ-Новостройки», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, за месяц новое столичное жилье подорожало на процент, а по сравнению с аналогичным показателем мая 2018-го — на 1,6 процента. В экономклассе цены выросли за май на полтора процента, до 139 тысяч рублей за «квадрат». В новостройках комфорт-класса увеличение составило 0,7 процента, до 170 тысяч за метр. Бизнес-класс прибавил в цене 0,2 процента, квадратный метр таких квартир к июню стоил почти 249 тысяч рублей.

Материалы по теме «Лупить их надо розгами» Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья

Как отмечают эксперты, динамика цен на строящееся жилье разнится в зависимости от округа. Так, максимально за май подорожали новостройки в Северо-Восточном округе — на 1,6 процента. Самое заметное снижение средней цены — более чем на 2 процента — зафиксировано на востоке города.

«В мае на рынке новостроек "старой" Москвы уровень девелоперской активности продолжил снижаться, на рынок вышло три новых проекта и шесть новых корпусов, — говорится в предоставленном обзоре. — Общий объем предложения при этом незначительно подрос по сравнению с апрельскими показателями — на 0,7 процента по количеству экспонируемых лотов».

Всего к июню в столице было выставлено на продажу 2,57 миллиона квадратных метров строящегося жилья.

Месяц назад аналитики предупредили россиян о предстоящем резком росте цен в новостройках. По их мнению, он будет спровоцирован переходом на проектное финансирование строительства жилой недвижимости.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru