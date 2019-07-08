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Цены на жилье в России достигли максимума

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За июнь 2019-го средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России увеличилась почти на 8 процентов, до 64,8 тысячи рублей. Это максимум с июня 2015-го, когда значение достигало 64,4 тысячи рублей, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики полагают, что рост стоимости готовых квартир спровоцирован изменениями на первичном рынке недвижимости. Переход на эскроу-счета косвенно влияет и на вторичный рынок, констатируют они: некоторые потенциальные покупатели нового жилья переориентировались на «вторичку», спрос увеличился, и это позволяет продавцам повышать ценники.

По данным «Авито», за год к июлю 2019-го квадратный метр вторичных квартир подорожал в 30-ти из 32 крупнейших регионов страны. Максимально средняя стоимость выросла в Татарстане (на 14 процентов, до 46,8 тысячи рублей), Приморском крае (на 13,7 процента, до 81,8 тысячи рублей) и Иркутской области (13 процентов, 42,8 тысячи рублей).

Снизились цены только в Тульской области — на 4 процента, до 41,2 тысячи рублей и Дагестане (на процент, до 44,3 тысячи рублей).

Самую дешевую российскую «вторичку» можно найти в Челябинской области — в среднем квадратный метр там стоит 30,4 тысячи рублей. Дороже всего квартиры в Москве — 212,5 тысячи рублей за «квадрат». За год столичная недвижимость подорожала на 9 процентов, указывается в предоставленных материалах.

Новые правила работы на рынке новостроек действуют в России с 1 июля текущего года. Застройщикам теперь фактически запрещено финансировать стройки средствами дольщиков (исключения делаются для жилых комплексов на высокой стадии готовности). Деньги покупателей жилья отныне хранятся на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода дома в эксплуатацию. Застройщики должны финансировать свою деятельность собственными или кредитными средствами, что автоматически влечет за собой увеличение себестоимости строительства и, как следствие, стоимости конечного продукта — квартир.

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