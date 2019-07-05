Дом
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
В России нашли способ увеличить пенсию
В Госдуме предложили организовать пункты приема ягод у граждан
Африканские военные согласились поделить власть с гражданскими
Уязвимость в браузере 17 лет позволяла воровать данные пользователей компьютера
Миллиардер из США разбился на вертолете
Тренер из НХЛ вспомнил о желании убить Малкина
Найдены следы загадочной формы жизни
Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами
Семья оплатила ипотеку материнским капиталом и осталась без жилья
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Новости партнеров

Квартиры россиян резко выросли в цене

Перейти в «Мою Ленту»

За полгода вторичное жилье подорожало почти во всех крупных (с населением от 300 тысяч человек) городах России, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В среднем по стране неновый квадратный метр прибавил в цене около 4 процентов, а полная стоимость квартиры увеличилась на 3,8 процента. Наиболее интенсивно в январе — июне росли ценники во Владивостоке: в среднем местные квартиры стали почти на 10 процентов дороже. Также существенно увеличилась полная стоимость покупки в Краснодаре (плюс 9 процентов за полгода), в Сочи (плюс 5 процентов), Ижевске (плюс 9 процентов) и в Барнауле (плюс 7 процентов).

Всего девять городов из исследованных 69-ти показали снижение средней стоимости квартир, однако и там оно было незначительным, подчеркивают аналитики: в Чебоксарах бюджет уменьшился на 4 процента, в Омске — почти на три, в Тольятти, Чите, Нижнем Тагиле и Красноярске — на 1,1-1,9 процента. В Оренбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске ценник сократился менее чем на полпроцента.

В Москве «квадрат» вторичных квартир за полгода подорожал почти на 5 процентов, на столько же увеличилась средняя стоимость лота. К июлю столичный метр стоил 225 тысяч рублей, а среднестатистическое предложение готового жилья — 13 миллионов рублей (без учета элитных объектов).

Ранее в июле аналитики спрогнозировали удорожание вторичного жилья в России. По их мнению, в ближайшие два года «вторичка» может прибавить в цене 10-15 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Торг на московском рынке жилья сочли неуместным
Названы районы Москвы с самыми тесными квартирами
Названы лучшие города для оплаты жилья материнским капиталом
Другие материалы рубрики
Дом00:04Сегодня

«Готова торговаться, но сил больше нет»

Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
16:11 3 июля

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

21:13 4 июля

Реновация взвинтит цены на жилье

07:01Сегодня

Семья оплатила ипотеку материнским капиталом и осталась без жилья

Дом00:0527 июня

Высокий сезон

В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
10:51 3 июля

Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года

17:05 4 июля

Названы условия снижения ставок по ипотеке

13:06 4 июля

Город атомщиков благоустроят

Дом00:0429 июня

Культурный слой

Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
14:20 2 июля

Москву решили застроить мостами

12:14 4 июля

«Марихуановый король» присоседился к Леонардо Ди Каприо

09:33 4 июля

Главный тренер «Локомотива» похвалился недвижимостью за рубежом

Россия
Шойгу назвал причину трагедии на глубоководном аппарате
Что привело к гибели 14 российских офицеров-подводников на «Лошарике»
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
Стали известны имена погибших на «Лошарике» подводников
Кто служил на секретной российской подлодке
При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ погибли 14 моряков
Подводники сумели потушить огонь, но отравились дымом
В Госдуме предложили организовать пункты приема ягод у граждан
Найдена часть пропавших без вести после паводка в Иркутской области
Названы задачи экипажа «Лошарика»
Все материалы
Мир
«Запад закрывает глаза на крупнейший геноцид современности»
 
Африканские военные согласились поделить власть с гражданскими
Миллиардер из США разбился на вертолете
В День независимости США у Белого дома сожгли американский флаг
Су-27 перехватил разведчик США у границ России
«Создатель дал нам секс для размножения»
Племянница Мартина Лютера Кинга — о том, почему в США надо запретить аборты
«Русских хотели подавить и уничтожить»
 
Все материалы
Бывший СССР
«Мы очень сильно разозлились»
Почему грузины проклинают российскую политику, но скучают по россиянам
В Тбилиси устроили рок-концерт против «российской оккупации»
Торжество несогласных
Русский мэр Риги сбежал из Латвии. На родине за ним охотятся следователи и враги
Команду Зеленского уличили в незнании географии
Партия Зеленского испугалась срыва выборов в Раду
Стала известна стоимость переезда офиса Зеленского
«Это не наши люди»
Как украинцы едут в Европу на заработки, но получают гроши и унижение
Все материалы
Экономика
Зеленый рай
Эти страны строят гигантские теплицы и сажают деревья. Экогорода принесут им миллиарды
В России нашли способ увеличить пенсию
«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства
В Германию снова пошла российская «грязная» нефть из Польши
Российскому бизнесу захотели выделить миллиарды рублей
Главе Минздрава отказали во французском самолете
Россиян обяжут платить за реальный мусор
Все материалы
Силовые структуры
«Надо строить правильные подлодки, а не всякую туфту»
Подводники — о настоящих причинах пожара на «Лошарике» и темных тайнах военных
Хорошо сидят
Икра, текила и личный бассейн: как шикуют в российских колониях богатые заключенные
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала врачей Росгвардии
Пропавшую с миллионами рублей кассиршу из Башкирии задержали
Российский полицейский покончил с собой на службе
Названа сумма ущерба по делу бывшего главы «Автодора»
Все материалы
Наука и техника
Военная тайна
Чем на самом деле занимался АС-31 «Лошарик», на котором погибли 14 моряков-подводников
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Тайна «Лошарика»
Что известно о секретной атомной подлодке, на которой погибли 14 моряков
Названы преимущества Ка-52 перед «Апачем»
Найдены следы загадочной формы жизни
Определен способ предотвратить преждевременную смерть
«Смертная агония была долгой и мучительной»
Как порка женщин и расстрел мужчин опозорили царскую Россию на весь мир
Все материалы
Спорт
Ольга Бузова«Что мне делать с мячом?!»
Бузова вышла на поле: 48 часов в шкуре игрока «Барселоны»
Тренер из НХЛ вспомнил о желании убить Малкина
Мем с отсылкой к порно поссорил два российских футбольных клуба
Бразилец из сборной России по футболу рассказал о праздновании 9 Мая
Канадский хоккеист назвал русских транжирами
На Украине прокомментировали угрозы футболиста в адрес российского клуба
«Все думали, что ему просто не везет»
Этого футболиста считали восходящей звездой, хотя он не умел играть. Как он всех обманул?
Все материалы
Культура
Отпуск без конца
Гормоны и кризис жанра: европейские каникулы Человека-паука
Странные дела, жара, июль
Лесбийская тюрьма, убийство Николая II и дворецкий Бэтмена — главные сериалы месяца
Фрагмент картины «Офелия»Багровые реки
Средневековые жестокости и античные безобразия глазами писателей
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Найдено возможное видео с Бэнкси
Музыкальные сервисы объяснили удаление песен Катамадзе
«Ужасны не бедные или богатые, а разрыв между ними»
Победитель Каннского фестиваля о причудах корейской жизни и трагедии капитализма
Все материалы
Интернет и СМИ
«Нет будущего»
Предчувствие глобальной катастрофы на снимках лучших фотографов прошлого и настоящего
«Позор вам всем, слабые людишки»
Известный блогер назвался антихристом и покончил с собой. Его свел с ума YouTube
«Все он гонит, он — шоумен»
Переживший кому Алибасов пустился во все тяжкие. На телевидении из него сделали посмешище
Уязвимость в браузере 17 лет позволяла воровать данные пользователей компьютера
Оптическая иллюзия с пляжем поставила зрителей в тупик
Соловьев предрек украинскому политологу жизнь в канаве без российских шоу
Блогерше с раком навсегда запретили использовать популярный сайт из-за хамства
Все материалы
Ценности
Стразы на груди
Мех чебурашки и «сиамские близнецы»: чем поразила неделя моды в Париже
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Корабли для оргий и налог с проституток
Как жил самый беспощадный император Древнего Рима Калигула
Москвичам предложат экологичную одежду
В сети появилась новая детская фотография Ким Кардашьян
Футболки популярных брендов оказались опасными для здоровья
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Все материалы
Путешествия
«Пробуй все, это бесплатно!»
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
«Летальные случаи — не редкость»
Как россиянин добрался на деревянном велосипеде до ЮАР и преодолел себя
Россиянам показали облик плацкартов с удлиненными полками
Названы самые дешевые зарубежные направления для путешествий на выходные
Извержение вулкана в Европе попало на видео и поразило туристов
Названы воспитывающие трезвость в россиянах страны
Все материалы
Из жизни
Среди отбросов и могил
Этот город умирает без еды, денег и лекарств. Чтобы выжить, приходится грабить мертвецов
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
«Австрия — это улучшенная версия СССР»
История москвички, перебравшейся в Вену
Мужчина снял на видео странное существо с крыльями и щупальцами
Столетняя женщина раскрыла необычный секрет своего долголетия
Сиамские близнецы родились с одним сердцем на двоих
Врачи бесплатно помогли собиравшемуся продать почку ради сына отцу
Все материалы
Первый тест обновленного VW Passat
Выясняем, что изменилось в восьмом поколении легендарной модели после рестайлинга
Памяти Ли Якокки
Избранное на Моторе: семь подвигов главного автомобильного менеджера Америки
Тест-драйв: G-Class теперь с дизелем!
Отмечаем сорокалетие «Геландевагена» тестом самой мощной версии на тяжелом топливе
Что купить за три миллиона?
Дерзкий спортседан, комфортный «членовоз» или большой кроссовер?
Mercedes показал 421-сильные хэтчбек и седан
Ford построил 700-сильную версию купе GT для трека
Ретросуперкар P72 возродил марку De Tomaso
Все материалы
Дом
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
Возвели в квадрат
Почему рост цен на жилье в России признали неизбежным
Квартиры россиян резко выросли в цене
Реновация взвинтит цены на жилье
Семья оплатила ипотеку материнским капиталом и осталась без жилья
Названы условия снижения ставок по ипотеке
Все материалы