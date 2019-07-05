Квартиры россиян резко выросли в цене

За полгода вторичное жилье подорожало почти во всех крупных (с населением от 300 тысяч человек) городах России, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В среднем по стране неновый квадратный метр прибавил в цене около 4 процентов, а полная стоимость квартиры увеличилась на 3,8 процента. Наиболее интенсивно в январе — июне росли ценники во Владивостоке: в среднем местные квартиры стали почти на 10 процентов дороже. Также существенно увеличилась полная стоимость покупки в Краснодаре (плюс 9 процентов за полгода), в Сочи (плюс 5 процентов), Ижевске (плюс 9 процентов) и в Барнауле (плюс 7 процентов).

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Всего девять городов из исследованных 69-ти показали снижение средней стоимости квартир, однако и там оно было незначительным, подчеркивают аналитики: в Чебоксарах бюджет уменьшился на 4 процента, в Омске — почти на три, в Тольятти, Чите, Нижнем Тагиле и Красноярске — на 1,1-1,9 процента. В Оренбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске ценник сократился менее чем на полпроцента.

В Москве «квадрат» вторичных квартир за полгода подорожал почти на 5 процентов, на столько же увеличилась средняя стоимость лота. К июлю столичный метр стоил 225 тысяч рублей, а среднестатистическое предложение готового жилья — 13 миллионов рублей (без учета элитных объектов).

Ранее в июле аналитики спрогнозировали удорожание вторичного жилья в России. По их мнению, в ближайшие два года «вторичка» может прибавить в цене 10-15 процентов.

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