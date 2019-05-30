Названы лучшие города для оплаты жилья материнским капиталом

Аналитики Domofond составили рейтинг городов, жители которых смогут максимально покрыть расходы на ипотеку с помощью материнского капитала. Соответствующие материалы были предоставлены редакции «Ленты.ру» в четверг, 30 мая.

Исследование, проведенное в 76 крупных городах России, показало, что покупать с помощью материнского капитала жилье в новостройках выгоднее всего в Магнитогорске, Кургане и Саратове. После внесения суммы субсидии в качестве первого взноса по ипотеке на покупку средней квартиры в городской новостройке у местных жителей останутся неиспользованными 283,8, 278 и 249,5 тысячи рублей соответственно.

Вторичное жилье выгоднее всего оказалось покупать в Магнитогорске, Нижнем Тагиле и Кургане. Остаток средств маткапитала, использованного как 15-процентный взнос по ипотеке, в этих городах составит, соответственно, 290, 276,7 и 271 тысячу рублей.

Последние строчки рейтинга заняли Москва, Химки, Санкт-Петербург и Сочи. Чтобы использовать материнский капитал в качестве первого взноса по ипотеке, местным жителям придется доплатить от 162 до 834 тысяч рублей.

Материнский капитал выдается в России с 2007 года в качестве меры финансовой поддержки семей, в которых рождается либо усыновляется второй ребенок. Сумма выплаты на момент публикации составляет 453 тысячи рублей.

29 мая комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства предложила ввести в дополнение к действующей программе материнского капитала еще и «отцовский капитал». Субсидию предлагается давать при рождении в семье третьего ребенка, но только в том случае, если трое детей рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в официальном браке.

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