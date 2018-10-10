Соблюдение ЗОЖ предложили сделать обязательным условием получения маткапитала

Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил инициативу, запрещающую выдачу материнского капитала родителям с наркотической или алкогольной зависимостью. Об этом парламентарий рассказал в интервью «Федеральному агентству новостей» (ФАН).

По словам Милонова, родители с наркотической и алкогольной зависимостью неспособны принимать взвешенные решения и более склонны к тому, чтобы потратить средства, выделенные государством на ребенка, на собственные нужды.

«Это психически больные люди. Да, с разной степенью социальной опасности: наркоманы — это сверхопасные люди, их нужно приравнять к буйным и психопомешанным. Алкоголики опасны меньше», — пояснил Милонов.

«Для женщин, которые находятся в наркотической или алкогольной зависимости, право распоряжаться материнским капиталом должно быть временно ограничено», — отметил парламентарий в интервью ФАН. По его мнению, право на материнский капитал в таких семьях должно передаваться тому из ближайших родственников ребенка, кто не страдает от наркомании и алкоголизма.

В октябре 2018-го предложение об изменениях правил выдачи российским семьям материнского капитала одобрила комиссия по законопроектной деятельности правительства России. Инициатива предполагает запретить использование средств маткапитала на приобретение ветхого жилья, а также на покупку недвижимости с привлечением займов в неподконтрольных ЦБ РФ и другим государственным институтам кредитных организациях.

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