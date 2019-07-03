За МКАД заметили признаки появления гетто

Около трети (32 процента) сделок со вторичным жильем ТиНАО летом 2019-го заключили жители «старой» Москвы. Заметную долю такого спроса формируют представители социально неблагополучных слоев населения, говорится в материалах компании «ИНКОМ-Недвижимость« (есть в редакции «Ленты.ру»).

Согласно статистике компании, 38 процентов спроса на вторичное жилье Новой Москвы приходится на «локальных покупателей» — людей, уже владеющих жильем в ТиНАО. 19 процентов сделок заключают жители российских регионов, а 11 процентов — приезжие из ближнего зарубежья.

Еще 32 процента спроса формируют москвичи, проживающие в «старых» границах города. Это, прежде всего, семейные москвичи, покупающие более просторное жилье в связи с появлением детей, а также жители столицы, которые разъезжаются с родственниками. Кроме того, как отмечают в компании, заметную часть такого спроса составляют инвесторы и москвичи, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

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«Среди переезжающих из старой Москвы в Новую немало представителей социально неблагополучных слоев населения — это малообеспеченные граждане, а также катящиеся по наклонной люди с алкогольной или наркотической зависимостью, игроманы, — поясняет Марина Марченко, руководитель отдела департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость». — Из-за финансовых проблем они вынуждены расстаться с квартирой в "старой" Москве и перебраться на присоединенные территории, причем чаще всего даже не на отдельную жилплощадь, а в комнату (...) В определенных микрорайонах [ТиНАО], где к продаже предлагаются комнаты и доли, все больше появляется людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации».

Ранее об опасности формирования гетто из-за особенностей застройки некоторых районов российских мегаполисов заявляли аналитики агентства недвижимости «Невский Простор». По их мнению, вероятность такого сценария особенно высока в районах, где строятся ЖК с большим количеством квартир-студий минимальной площади.

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