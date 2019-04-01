В самый опасный район Москвы проведут метро

Столичный Стройкомплекс в течение полугода определится с точным местом прохождения Арбатско-Покровской линии метро по району Гольяново. Об этом говорится в материалах ведомства, поступивших в понедельник, 1 апреля, в редакцию «Ленты.ру».

По сообщению Стройкомплекса, проектные решения для гольяновского участка «синей» ветки московской подземки уже подготовлены. Ведется работа над градостроительной документацией, которая включает в себя, в частности, информацию о том, где и в каком месте пройдет метро по территории района и сколько времени займет строительство.

«Место и точное прохождение линии будет известно в течение шести месяцев», — прокомментировал планы города заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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По словам чиновника, первую станцию метро в Гольяново планируется открыть в 2023 году.

Гольяново — крупный район в Восточном административном округе Москвы. Считается неблагополучным и периодически входит как в различные антирейтинги столичных районов, так и в топы локаций с недорогой недвижимостью.

Так, в 2018 году район был включен в число столичных локаций с самыми низкими ценами на новостройки и ставками аренды комнат. На его территории нашли и одну из трех самых дешевых квартир Москвы.

В 2014 году Гольяново досталось третье место в списке самых опасных мест планеты для туристов, составленном американским изданием The Huffington Post. В этом рейтинге район уступил столице Колумбии Боготе и району Столипиново в болгарском Пловдиве.

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