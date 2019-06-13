В Москве нашли дачу за три миллиарда рублей

Самая дорогая частная резиденция на территории Москвы выставлена на продажу в Серебряном Бору. Здание площадью 560 квадратных метров на участке в 143 сотки можно приобрести за 2,96 миллиарда рублей. Об этом говорится в материалах ЦИАН (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Дом оформлен в дворцовом стиле, в его интерьере использованы имитация золота, лепнина и художественная роспись. При этом, как отмечают аналитики компании, на цену объекта повлияла прежде всего площадь земельного участка.

Второе место в рейтинге самых дорогих частных домов Москвы также досталось дому в Серебряном Бору. Коттедж в английском стиле выставлен на продажу за 1,17 миллиарда рублей. Площадь дома — 450 квадратных метров, участка — 40 соток.

Третью строчку занимает дом в Поселке художников на Соколе. Здание площадью 600 квадратных метров на участке в десять соток выставлено на продажу за 977,4 миллиона рублей.

Ранее в июне аналитики «Мир квартир» исследовали рынок высокобюджетного жилья в России и выяснили, что самая дорогая квартира страны находится в Москве. Речь идет о 530-метровых апартаментах в многофункциональном комплексе «Москва» на Охотном Ряду. Недвижимость выставлена на продажу за 1,7 миллиарда рублей.

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