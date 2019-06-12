Россияне полюбили селиться в плавучих домах и лодочных сараях

За год российские покупатели недвижимости на 43,4 процента чаще стали интересоваться обустроенными под жилье эллингами, лодочными ангарами и сараями, вырос спрос и на плавучие дома. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах «Авито Недвижимость».

Средняя стоимость эллингов на береговой линии российских водоемов в июне 2019-го составила 9,6 миллиона рублей, плавучего дома (хаусбота) — 28,2 миллиона рублей, отмечают аналитики компании.

При этом ценовые максимумы и минимумы могут значительно отклоняться от средних показателей, подчеркивают в «Авито». Так, самый дешевый эллинг, по статистике компании, продается за 1,05 миллиона рублей. Объект расположен в Керчи. Самый дорогой эллинг находится в Калининграде, владельцы выставили его на продажу за 12 миллионов рублей.

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Самый дешевый плавучий дом, как подсчитали в компании, выставлен на продажу за 590 тысяч рублей, самый дорогой — за 75 миллионов рублей.

Ранее аналитики сервиса Tvil опросили россиян, арендующих жилье на время отпуска, об основных неудобствах. Как показал опрос, в число наиболее распространенных жалоб туристов вошли отсутствие окон, санузла и других заявленных при бронировании удобств, а также тот факт, что выставленные на сайты бронирования под видом жилья объекты на поверку оказываются гаражами и эллингами.

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