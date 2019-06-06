Московское жилье стало менее доступным для долларовых миллионеров

Площадь московской элитной недвижимости, которую можно приобрести за миллион долларов (около 65 миллионов рублей), за шесть месяцев заметно сократилась. Об этом говорится в материалах международной консалтинговой компании Knight Frank, составившей «Индекс миллиона» (есть в редакции «Ленты.ру»).

Самым дорогим районом столицы, как отмечают в компании, остаются Патриаршие пруды: в декабре 2018-го бюджета в миллион долларов хватило бы на 37 квадратных метров местной недвижимости, к июню 2019-го показатель сократился до 30 квадратных метров.

Аналогичные цифры для окрестностей Остоженки и Пречистенки, составили, по статистике Knight Frank, 46 и 40 квадратных метров соответственно.

Самые просторные элитные квартиры — площадью в среднем 127 квадратных метров — доступны обладателям миллиона долларов в Пресненском районе, отмечается в материалах компании.

Ранее эксперты агентства Kalinka Group составили рейтинг районов Москвы, наиболее популярных у покупателей элитного жилья. Лидером списка оказались Хамовники, в этом районе было заключено 37 процентов всех сделок с дорогим жильем в 2018 году. Еще по 15 процентов сделок пришлось на Тверской район и Замоскворечье.

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